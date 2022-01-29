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Журавок втратила 30 позицій у гонці переслідування на Чемпіонаті Європи

Сьогодні 15:22 207 0
Абрамова фінішувала 21-ю
Журавок втратила 30 позицій у гонці переслідування на Чемпіонаті Європи
#Чемпіонат Європи

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, відбулася жіноча гонка переслідування у рамках Чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Ольга Абрамова та Юлія Журавок, які фінішували на 21-й та 37-й позиції відповідно.

Перемогу здобув молдаванка Аліна Стремоус, другою прийшла німкеня Яніна Геттіг, трійку замкнула Дженні Енодд.

Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Гонка переслідування, жінки
29 січня
1. Аліна Стремоус (0+1+2+1) 30:39,2
2. Яніна Геттіг (0+1+1+3) +17,7
3. Дженні Енодд (0+0+2+2) +26,8
...
21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) +2:56,8
37. Юлія Журавок (2+2+2+3) +3:51,8
DNS Анастасія Меркушина
DNS Віта Семеренко

Нагадаємо, Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування.

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