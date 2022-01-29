Журавок втратила 30 позицій у гонці переслідування на Чемпіонаті Європи

Абрамова фінішувала 21-ю

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 29 січня, відбулася жіноча гонка переслідування у рамках Чемпіонату Європи в німецькому Арбері.

Україну представляли: Ольга Абрамова та Юлія Журавок, які фінішували на 21-й та 37-й позиції відповідно.

Перемогу здобув молдаванка Аліна Стремоус, другою прийшла німкеня Яніна Геттіг, трійку замкнула Дженні Енодд.

Чемпіонат Європи

Арбер, Німеччина

Гонка переслідування, жінки

29 січня

1. Аліна Стремоус (0+1+2+1) 30:39,2 2. Яніна Геттіг (0+1+1+3) +17,7 3. Дженні Енодд (0+0+2+2) +26,8 ... 21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) +2:56,8 37. Юлія Журавок (2+2+2+3) +3:51,8 DNS Анастасія Меркушина DNS Віта Семеренко

Нагадаємо, Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування.