Журавок втратила 30 позицій у гонці переслідування на Чемпіонаті Європи

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 29 січня, відбулася жіноча гонка переслідування у рамках Чемпіонату Європи в німецькому Арбері.
Україну представляли: Ольга Абрамова та Юлія Журавок, які фінішували на 21-й та 37-й позиції відповідно.
Перемогу здобув молдаванка Аліна Стремоус, другою прийшла німкеня Яніна Геттіг, трійку замкнула Дженні Енодд.
Чемпіонат Європи
Арбер, Німеччина
Гонка переслідування, жінки
29 січня
1. Аліна Стремоус (0+1+2+1) 30:39,2
2. Яніна Геттіг (0+1+1+3) +17,7
3. Дженні Енодд (0+0+2+2) +26,8
...
21. Ольга Абрамова (2+2+1+1) +2:56,8
37. Юлія Журавок (2+2+2+3) +3:51,8
DNS Анастасія Меркушина
DNS Віта Семеренко
Нагадаємо, Труш та Лесюк - у ТОП-30 гонки переслідування.