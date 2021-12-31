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Журавок: Крок за кроком повертатимуся до своєї оптимальної форми

Сьогодні 21:40 148 0
Українська біатлоністка - про відновлення кар'єри
Журавок: Крок за кроком повертатимуся до своєї оптимальної форми
#Журавок

Джерело - XSport.

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок, яка пропускала минулий сезон через декретну відпустку, мала складний виступ на національному чемпіонаті.

Про це заявила сама спортсменка.

"Звичайно, дуже тяжко. Чемпіонат України - мій дебютний офіційний старт після паузи, і дві гонки далися мені непросто. Вже півроку минуло після народження дитини, а основну роботу провели лише протягом чотирьох місяців. На 100 відсотків не вдалося виконати роботу на лижах, не було літніх крос-походів. Тому на ці змагання ставила завдання розкотитися, відновитися та попрацювати над стрільбою. Крок за кроком повертатимуся до своєї оптимальної форми", - сказала Журавок.

Нагадаємо, етап Кубка світу в Антгольці відбудеться без глядачів.

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