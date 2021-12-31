Журавок: Крок за кроком повертатимуся до своєї оптимальної форми

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок, яка пропускала минулий сезон через декретну відпустку, мала складний виступ на національному чемпіонаті.

Про це заявила сама спортсменка.

"Звичайно, дуже тяжко. Чемпіонат України - мій дебютний офіційний старт після паузи, і дві гонки далися мені непросто. Вже півроку минуло після народження дитини, а основну роботу провели лише протягом чотирьох місяців. На 100 відсотків не вдалося виконати роботу на лижах, не було літніх крос-походів. Тому на ці змагання ставила завдання розкотитися, відновитися та попрацювати над стрільбою. Крок за кроком повертатимуся до своєї оптимальної форми", - сказала Журавок.