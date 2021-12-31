Журавок: Конкретної мети відібратися на Пекін не було

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок перед собою завжди ставить лише найамбітніші цілі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Конкретної мети відібратися на Пекін не було, але, звичайно, перед собою я завжди ставлю лише найамбітніші цілі, які навіть можуть здатися недосяжними. Я маю бажання працювати, прогресувати. Мотивації наразі вистачає. Задоволена, що зможу скласти гідну конкуренцію у команді. Мріяла відібратися на міжнародні старти і досягла свого. Розумію, що ми на вірній дорозі", - сказала Журавок.