Білосюк стартувала на ЧУ під чужим іменем? Що й навіщо від нас приховують?
Сьогодні 17:30 160
Усик - другий у рейтингу найкращих боксерів року за версією ESPN
Сьогодні 15:54 221
Пекін-2022. Повний розклад зимових Олімпійських ігор
Сьогодні 13:00 3283
Україна завершує рік із 4 чемпіонськими поясами, чого очікувати в 2022 році
Сьогодні 12:32 333
Бродський: Якщо нам зараз не дадуть Євробаскет, то арени все одно будуть побудовані
Сьогодні 12:09 217
Яремчук став найкращим гравцем Бенфіки у матчі з Порту
Сьогодні 11:56 437
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Сьогодні 10:33 10331
Підтримаємо збірну України у Глазго!
Сьогодні 10:16 12284
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Сьогодні 09:50 2991
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом
Сьогодні 08:49 13301 1
Найкращі букмекери
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 2500 На сайт
3 4300 На сайт

 

Прямі трансляції

Журавок: Конкретної мети відібратися на Пекін не було

Сьогодні 16:10 167 0
Біатлоністка - про завдання на сезон
Журавок: Конкретної мети відібратися на Пекін не було
#Журавок

Джерело - XSport.

Біатлоністка збірної України Юлія Журавок перед собою завжди ставить лише найамбітніші цілі.

Про це заявила сама спортсменка.

"Конкретної мети відібратися на Пекін не було, але, звичайно, перед собою я завжди ставлю лише найамбітніші цілі, які навіть можуть здатися недосяжними. Я маю бажання працювати, прогресувати. Мотивації наразі вистачає. Задоволена, що зможу скласти гідну конкуренцію у команді. Мріяла відібратися на міжнародні старти і досягла свого. Розумію, що ми на вірній дорозі", - сказала Журавок.

Нагадаємо, етап Кубка світу в Антгольці відбудеться без глядачів.

Коментарі ()