Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбудеться традиційна Різдвяна гонка.
Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.
Гонка складається з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування. Переможців буде визначено за результатами перс'юту.
Початок масстарту о 19:00, гонка переслідування - о 20:00.
Склад учасників
Німеччина: Ванесса Гінц / Бенедикт Долль
Німеччина: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер
Австрія: Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер
Італія: Доротея Вірер / Лукас Гофер
Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу
Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний
Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж
Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля
Швейцарія: Лєна Геккі / Йоша Буркхальтер
Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв
Українська пара вперше виступатиме на Різдвяній гонці разом. Раніше Підручний брав участь у гонці з Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му, а Джима змагалася разом із Решем у 2017-му та з Артемом Прімою у 2018-му.