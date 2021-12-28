Джима та Підручний представлятимуть Україну в Різдвяній гонці

Така пара вперше представить збірну України

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 28 грудня, у німецькому Рупольдингу відбудеться традиційна Різдвяна гонка.

Україну представлять Юлія Джима та Дмитро Підручний.

Гонка складається з двох частин змішаної естафети: масстарту та переслідування. Переможців буде визначено за результатами перс'юту.

Початок масстарту о 19:00, гонка переслідування - о 20:00.

Склад учасників

Німеччина: Ванесса Гінц / Бенедикт Долль

Німеччина: Яніна Хеттіх / Ерік Лессер

Австрія: Ліза Тереза ​​Гаузер / Фелікс Ляйтнер

Італія: Доротея Вірер / Лукас Гофер

Канада: Емма Лундер / Скотт Гоу

Україна: Юлія Джима / Дмитро Підручний

Чехія: Маркета Давидова / Міхал Крчмаж

Фінляндія: Марі Едер / Теро Сеппяля

Швейцарія: Лєна Геккі / Йоша Буркхальтер

Росія: Євгенія Буртасова / Матвій Єлісєєв

Українська пара вперше виступатиме на Різдвяній гонці разом. Раніше Підручний брав участь у гонці з Анастасією Меркушиною у 2019-му та з Вітою Семеренко у 2020-му, а Джима змагалася разом із Решем у 2017-му та з Артемом Прімою у 2018-му.

Раніше українки провалили мас-старт на Кубку світу.