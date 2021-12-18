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Україна не буде представлена у чоловічому мас-старті на етапі Кубка світу в Ансі

Сьогодні 19:19 132 0
У рамках четвертого етапу Кубка світу в Ансі відбудеться мас-старт
Україна не буде представлена у чоловічому мас-старті на етапі Кубка світу в Ансі
#Кубок світу з біатлону

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 19 грудня, у рамках четвертого етапу Кубка світу в Ансі відбудеться чоловічий мас-старт.

Представників збірної України в цій гонці не буде.

У гонку з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністів у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих спортсменів за підсумками етапу.

Дмитро Підручний, який з основною командою пропускає етап Кубка світу в Ансі, посідає 28-е місце. Це найкращий результат серед українців.

На цьому етапі Україну представляли Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Тищенко у спринті став 55-м, у перс'юті – 51-м. Лесюк показав 46-й та 59-й результати відповідно.

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