У рамках четвертого етапу Кубка світу в Ансі відбудеться мас-старт

Джерело - Чемпіон.

Завтра, 19 грудня, у рамках четвертого етапу Кубка світу в Ансі відбудеться чоловічий мас-старт.

Представників збірної України в цій гонці не буде.

У гонку з масовим стартом відбираються перші 25 біатлоністів у загальному заліку Кубка світу, а також 5 найкращих спортсменів за підсумками етапу.

Дмитро Підручний, який з основною командою пропускає етап Кубка світу в Ансі, посідає 28-е місце. Це найкращий результат серед українців.

На цьому етапі Україну представляли Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Тищенко у спринті став 55-м, у перс'юті – 51-м. Лесюк показав 46-й та 59-й результати відповідно.