Бех - у ТОП-10 спринту на Кубку IBU

Результати спринту на Кубку IBU в Обертілліасі

Джерело - Чемпіон.

Відбулася спринтерська гонка серед жінок на завершальному етапі Кубка IBU з біатлону у 2021 році в австрійському Обертілліасі.

Україну в цій гонці представляли Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анна Кривонос, Катерина Бех та Надія Бєлкіна.

Найкращою серед українок стала Катерина Бех, яка припустилася лише однієї хиби на останньому стрільбищі. У підсумку біатлоністці вдалося фінішувати 10-ю, що стало її найкращим результатом у цьому сезоні.

Кубок IBU

Обертілліах, Австрія

Спринт, Жінки

18 грудня

1. Анастасія Шевченко (Росія, 0+0) 21:39.3

2. Паула Боте (Франція, 0+0) +0.3

3. Каролін Оффіґстад Кноттен (Норвегія, 0+0) +6.1

4. Євгєнія Буртасова (Росія, 0+0) +8.2

5. Камілла Бене (Франція, 0+0) +17.3

6. Франциска Гільдебранд (Німеччина, 0+1) +17.7

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10. Катерина Бех (Україна, 0+1) +49.5

37. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0)

46. Валентина Семеренко (Україна, 1+3) +1:57.8

53. Анна Кривонос (Україна, 0+3) +2:10.5

59. Віта Семеренко (Україна, 2+2) +2:37.4

Нагадаємо, Білосюк, Блашко та Джима побіжать гонку переслідування на Кубку світу.