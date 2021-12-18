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Бех - у ТОП-10 спринту на Кубку IBU

Сьогодні 12:58 81 0
Результати спринту на Кубку IBU в Обертілліасі
Бех - у ТОП-10 спринту на Кубку IBU
#Катерина Бех

Джерело - Чемпіон.

Відбулася спринтерська гонка серед жінок на завершальному етапі Кубка IBU з біатлону у 2021 році в австрійському Обертілліасі.

Україну в цій гонці представляли Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анна Кривонос, Катерина Бех та Надія Бєлкіна.

Найкращою серед українок стала Катерина Бех, яка припустилася лише однієї хиби на останньому стрільбищі.  У підсумку біатлоністці вдалося фінішувати 10-ю, що стало її найкращим результатом у цьому сезоні.

Кубок IBU
Обертілліах, Австрія
Спринт, Жінки
18 грудня
1. Анастасія Шевченко (Росія, 0+0) 21:39.3
2. Паула Боте (Франція, 0+0) +0.3
3. Каролін Оффіґстад Кноттен (Норвегія, 0+0) +6.1
4. Євгєнія Буртасова (Росія, 0+0) +8.2
5. Камілла Бене (Франція, 0+0) +17.3
6. Франциска Гільдебранд (Німеччина, 0+1) +17.7
...
10. Катерина Бех (Україна, 0+1) +49.5
37. Надія Бєлкіна (Україна, 1+0)
46. Валентина Семеренко (Україна, 1+3) +1:57.8
53. Анна Кривонос (Україна, 0+3) +2:10.5
59. Віта Семеренко (Україна, 2+2) +2:37.4

Нагадаємо, Білосюк, Блашко та Джима побіжать гонку переслідування на Кубку світу.

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