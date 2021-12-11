Підручний - у ТОП-20 гонки переслідування на третьому етапі Кубка світу

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбулася чоловіча гонка переслідування.
Збірна України була представлена трьома біатлоністами - Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.
Представники збірної Франції посіли перші два місця - Кантен Фійон Має здобув золото, а Емільєн Жаклен срібло відповідно. Бронзу завоював швед Себастьян Самуельссон.
Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував на 16-й позиції з двома промахами в активі.
Кубок світу - Третій етап
Гохфільцен, Австрія
Гонка переслідування, Чоловіки
11 грудня
1. Кантен Фійон Має (Франція, 1+0+0+0) 33:52,0
2. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+0) +32,1
3. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+0+0+1) +38,2
...
16. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +55,4
30. Антон Дудченко (Україна, 1+0+1+0) +1:58,2
45. Артем Тищенко (Україна, 0+0+1+1) +3:18,0