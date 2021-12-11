Підручний - у ТОП-20 гонки переслідування на третьому етапі Кубка світу

Дудченко замкнув ТОП-30

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Гохфільцені в рамках третього етапу Кубка світу відбулася чоловіча гонка переслідування.

Збірна України була представлена трьома біатлоністами - Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Тищенко.

Представники збірної Франції посіли перші два місця - Кантен Фійон Має здобув золото, а Емільєн Жаклен срібло відповідно. Бронзу завоював швед Себастьян Самуельссон.

Найкращим серед українців став Дмитро Підручний, який фінішував на 16-й позиції з двома промахами в активі.

Кубок світу - Третій етап

Гохфільцен, Австрія

Гонка переслідування, Чоловіки

11 грудня