Різдвяну гонку вдруге поспіль перенесли з Гельзенкірхена

Традиційну гонку кінця року все ще планують провести, але не у Гельзенкірхені.

Організатори Різдвяної гонки вирішили вдруге поспіль перенести місце проведення біатлонної шоу-гонки.

Про це повідомляється у зверненні, викладеному на офіційному сайті.

Різдвяна гонка мала повернутися у Гельзенкірхен 28 грудня після того, як у 2020-му її перенесли через пандемію коронавірусу. У підсумку шоу-гонку приймав Рупольдинг.

У 2021 році Різдвяна гонка також не відбудеться у Гельзенкірхені, і знову - через коронавірусні обмеження. Організатори змагань повідомили, що тепер розраховують повернути шоу-гонку у 2022 році, однак поки не підтвердили її перенесення у Рупольдинг.