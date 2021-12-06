Бринзак назвав умови, за яких сестри Семеренко зможуть повернутися на Кубок світу

Віта та Валентина Семеренко відправляться на найближчі етапи Кубку IBU.

Про це заявив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"Дивіться, якщо брати хід, і сьогодні бігтимуть однаково молоді та вікові спортсмени, то, звичайно, нам треба віддавати перевагу молодим, які матимуть на майбутнє досвід і на Олімпійських іграх, і на етапах Кубка світу. Тому і Дар'я Блашко їхала на Кубок IBU, і Ірина Петренко там змагалась, так буде і для Семеренок.

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Якщо вони покажуть, що в них покращиться хід і вони будуть конкурентноспроможні, то вони можуть повернутись у будь-який час у команду. Але якщо не буде переваги над молодими спортсменками, то, авжеж, молодим даватимуть дорогу, аби на майбутнє вони отримали досвід. Нам це важливо", - зазначив Бринзак.