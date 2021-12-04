Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу

Результати чоловічої естафети

Джерело - Чемпіон.

На другому етапі Кубка світу в Естерсунді відбулася чоловіча естафета.

Україна у складі Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко, посіла п'яте місце.

Переможцями гонки стали біатлоністи збірної Норвегії - 16-й поспіль подіум для команди у чоловічих естафетах. На фініші норвежці випередили Францію та Росію.

Кубок світу - Другий етап

Естерсунд, Швеція

Чоловіки, Естафета

04 грудня