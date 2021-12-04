Збірна України у ТОП-5 естафети на Кубку світу

Джерело - Чемпіон.
На другому етапі Кубка світу в Естерсунді відбулася чоловіча естафета.
Україна у складі Артем Прима - Дмитро Підручний - Богдан Цимбал - Антон Дудченко, посіла п'яте місце.
Переможцями гонки стали біатлоністи збірної Норвегії - 16-й поспіль подіум для команди у чоловічих естафетах. На фініші норвежці випередили Францію та Росію.
Кубок світу - Другий етап
Естерсунд, Швеція
Чоловіки, Естафета
04 грудня
1. Норвегія (0+0, 0+1, 0+0, 0+3) 1:14:09.3
2. Франція (0+2, 0+5, 0+1, 0+0) +11.2
3. Росія (0+3, 0+2, 0+0, 1+3) +45.9
4. Німеччина (0+0, 0+3, 0+2, 0+1) +1:07.8
5. Україна (0+0, 0+0, 1+3, 0+3) +1:28.5
6. Білорусь (0+6, 0+3, 0+2, 0+0)