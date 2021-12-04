Джима - у ТОП-15 гонки переслідування на Кубку світу в Естерсунді

Джерело - Чемпіон.
На другому етапі Кубка світу в Естерсунді відбулася жіноча гонка переслідування.
Найкращий результат серед українок показала Юлія Джима, яка з 2 промахами прийшла 14-ю.
Золото здобула норвежка Марте Олсбу-Ройселанд, другу та третю позицію завоювали француженки Анаїс Бескон та Анаїс Шевальє відповідно.
Кубок світу - Другий етап
Естерсунд, Швеція
Жінки
Гонка переслідування, 4 грудня
1. Марте Олсбу-Ройселанд (0+0+1+0) 32:20,6
2. Анаїс Бескон (0+0+0+0) +4,8
3. Анаїс Шевальє-Буше (0+0+1+0) +7,0
...
14. Юлія Джима (1+1+0+0) +1:32,9
54. Валентина Семеренко (0+2+1+1) +5:42,0
Нагадаємо, Блашко пропустила перс'ют.