Труш потрапив до ТОП-10 мас-старту в на другому етапі Кубку IBU

Насико та Тищенко у ТОП-30

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 4 грудня, завершився чоловічий мас-старт у рамках другого етапу Кубку IBU в норвезькому Шушені.

Перемогу здобув росіянин Антон Бабіков, другим на фініш прийшов норвежець Ерленн Б'єнтеґор, трійку замкнув французький біатлоніст Ремі Брутьє.

Найкращим серед українців став Віталій Труш, який увійшов до ТОП-10 з 9 показником.

Кубок IBU

Мас-старт, Чоловіки

4 грудня

1. Антон Бабіков (0+1+0+0) 41:33,6

2. Ерленн Б'єнтеґор (0+1+1+0) +23,8

3. Ремі Брутьє (2+0+0+0) +46,5

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9. Віталій Труш (0+0+0+1) +1:28,3

22. Денис Насико (1+2+1+1) +2:14,3

26. Артем Тищенко (0+0+0+1) +2:23,7

43. Андрій Доценко (2+0+1+1) +3:35,0