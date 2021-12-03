Українки провалили спринт на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У норвезькому Шушені відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках другого етапу Кубка IBU.
Жодна з українок не відстрілялася чисто. Щільно одразу за топ-30 фінішували Анна Кривонос, Ольга Абрамова та Ірина Петренко - 31-е, 32-е, 33-е місця.
Кубок IBU - Другий етап
Шушень, Норвегія
Спринт, Жінки
3 грудня
1. Анастасія Шевченко (Росія, 0+0) 21:30.2
2. Каролін Ердаль (Норвегія, 0+0) +1.8
3. Пола Боте (Франція, 0+0) +4.3
4. Сара Андерссон (Швеція, 0+0) +33.7
5. Лу Женмолло (Франція, 0+0) +38.2
6. Єкатеріна Носкова (Росія, 0+1) +44.3
...
31. Анна Кривонос (0+1) +2:03.8
32. Ольга Абрамова (1+1) +2:04.0
33. Ірина Петренко (0+2) +2:06.1
49. Катерина Бех (1+1) +2:34.1
57. Анастасія Рассказова (0+1) +3:04.7
Нагадаємо, IBU назвав гонорари на Кубок світу 2021/2022.