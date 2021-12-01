Насико - найкращий з українців у суперспринті Кубка IBU

Джерело - Чемпіон.
У норвезькому Шушені відбувся суперспринт в рамках другого етапу Кубка IBU з біатлону.
Формат цієї гонки передбачає, що біатлоністи мають пройти кваліфікацію (два вогневі рубежі). За підсумками кваліфікації до фіналу потрапили по 30 біатлоністів, які бігли мас-старт (4 вогневі рубежі).
У фінал суперспринту відібралися лише два з шести українських біатлоністи - Денис Насико та Андрій Доценко.
За підсумками гонки українці фінішували на 23-му та 29-му місці відповідно. Переможцем став норвежець Філіп Ф'єльд Андерсен.
Кубок IBU
Шушен, Австрія
Суперспринт, 01 грудня
1. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 1+1+0+0) 20:01.7
2. Ерлен Бьйонтегор (Норвегія, 1+0+0+0) +2.2
3. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0+0+1) +16.5
4. Гавард Богетвейт (Норвегія, 0+0+2+1) +17.7
5. Давід Зобель (Німеччина, 0+0+0+2) +21.5
6. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+2+1+2) +22.1
...
23. Денис Насико (Україна, 1+0+3+1) +1:27.6
29. Андрій Доценко (Україна, 0+1+2+3) +2:08.9
Раніше, збірна України назвала склад на другий етап Кубка світу з біатлону.