Насико - найкращий з українців у суперспринті Кубка IBU

Двоє українців у ТОП-30

Джерело - Чемпіон.

У норвезькому Шушені відбувся суперспринт в рамках другого етапу Кубка IBU з біатлону.

Формат цієї гонки передбачає, що біатлоністи мають пройти кваліфікацію (два вогневі рубежі). За підсумками кваліфікації до фіналу потрапили по 30 біатлоністів, які бігли мас-старт (4 вогневі рубежі).

У фінал суперспринту відібралися лише два з шести українських біатлоністи - Денис Насико та Андрій Доценко.

За підсумками гонки українці фінішували на 23-му та 29-му місці відповідно. Переможцем став норвежець Філіп Ф'єльд Андерсен.

Кубок IBU

Шушен, Австрія

Суперспринт, 01 грудня

1. Філіп Ф'єльд Андерсен (Норвегія, 1+1+0+0) 20:01.7

2. Ерлен Бьйонтегор (Норвегія, 1+0+0+0) +2.2

3. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0+0+1) +16.5

4. Гавард Богетвейт (Норвегія, 0+0+2+1) +17.7

5. Давід Зобель (Німеччина, 0+0+0+2) +21.5

6. Ендре Стремсгейм (Норвегія, 0+2+1+2) +22.1

...

23. Денис Насико (Україна, 1+0+3+1) +1:27.6

29. Андрій Доценко (Україна, 0+1+2+3) +2:08.9

Раніше, збірна України назвала склад на другий етап Кубка світу з біатлону.