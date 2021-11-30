Санітра: Попередньо не будемо змінювати стратегію

Антон Дудченко - найшвидший серед українців біатлоністів на першому етапі в Естерсунді буде закривати естафету.

Про це розповів головний тренер чоловічої команди Юрай Санітра у коментарі Суспільне Спорт.

"Попередньо не будемо змінювати стратегію. На другому етапі - Підручний, на четвертому спробуємо, виходячи з цих стартів і результатів, Дудченка, дамо йому можливість поборотися на фініші. Ну а ще відкрите питання по першому та третьому етапах", - відзначив Санітра.