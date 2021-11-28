Зірковий норвезький біатлоніст під час гонки ледь не відморозив статевий орган

Ветле Шостад Крістіансен не впевнений, що не залишився безплідним

Джерело - TV2.

Триразовий чемпіон світу з біатлону, норвежець Ветле Шостад Крістіансен під час суботньої індивідуальної гонки на етапі Кубку світу у шведському Естерсунді більше думав не про змагання, а про власне здоров'я.

Як розповів Крістіансен норвезькому каналу TV2, в ході перегонів він просто не міг зосередитися на гонці, оскільки зрозумів, що відморозив собі те, що нижче пояса.

"Я так погано виступив в індивідуальній гонці тому, що не зумів нормально одягнутися та підготуватися до морозної погоди. Коли прибіг до фінішу, моє причинне місце було, скажімо так, досить синім. Не знаю, чи не став я після цього безплідним", - сказав біатлоніст.

За словами Крістіансена, у неділю під час спринту він біг зі шкарпеткою на статевому органі. Крім того, використав трюк свого партнера по команді Стурли Легрейда і засунув грілки під пахви.

Нагадаємо, у чоловічій спринтерській гонці в Естерсунді Ветле Шостад Крістіансен посів друге місце.