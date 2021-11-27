Санітра: Радий, що у команді є конкуренція

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону прокоментував підготовку підопічних до нового сезону

Джерело - Трибуна.

Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра вважає хорошими результати своїх підопічних у першій гонці стартового етапу Кубку світу у шведському Естерсунді.

Про це заявив Санітра..

"Була велика нагода зробити дуже хороший старт цього сезону. Треба було трохи краще впоратися зі стріляниною Підручним та Дудченком. Дуже порадував Дудченко, який пробіг дуже гарну гонку.

У нас ще є в запасі спортсмени - Прима, Тищенко, Ткаленко та Лесюк, тож далі працюватимемо. Я радий, що у команді є конкуренція. До (Олімпійських) Ігор ще далеко, але треба продовжувати те, що ми зробили сьогодні", - зазначив Санітра.

Нагадаємо, російський біатлоніст Едуард Латипов заблукав на фініші індивідуальної гонки і втратив медаль.