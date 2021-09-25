Цимбал випередив Підручного у спринті Літнього чемпіонату України

Цимбал вперше виграв золото у спринті

Джерело - Чемпіон.

У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбувся чоловічий спринт.

Перемогу у гонці здобу Богдан Цимбал, який випередив Дмитра Підручного на 6 секунд. Третім прийшов Денис Насико, який не зміг відпрацювати в темпі з двома лідерами та програв 14 секунд.

Завтра на ЛЧУ відбудуться гонки переслідування.

Чемпіонат України з біатлону (літній)

Спринт, Чоловіки

25 вересня

1. Богдан Цимбал (1+0) 24:45,7

2. Дмитро Підручний (0+1) +6,6

3. Денис Насико (0+1) +14,4

4. Артем Прима (1+1) +45,2

5. Тарас Лесюк (0+2) +46,7

6. Артем Тищенко (0+1) +54,7