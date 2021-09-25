Цимбал випередив Підручного у спринті Літнього чемпіонату України

Джерело - Чемпіон.
У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбувся чоловічий спринт.
Перемогу у гонці здобу Богдан Цимбал, який випередив Дмитра Підручного на 6 секунд. Третім прийшов Денис Насико, який не зміг відпрацювати в темпі з двома лідерами та програв 14 секунд.
Завтра на ЛЧУ відбудуться гонки переслідування.
Чемпіонат України з біатлону (літній)
Спринт, Чоловіки
25 вересня
1. Богдан Цимбал (1+0) 24:45,7
2. Дмитро Підручний (0+1) +6,6
3. Денис Насико (0+1) +14,4
4. Артем Прима (1+1) +45,2
5. Тарас Лесюк (0+2) +46,7
6. Артем Тищенко (0+1) +54,7