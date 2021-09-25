 Цимбал випередив Підручного у спринті Літнього чемпіонату України | Біатлон | Champion.com.ua
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Цимбал випередив Підручного у спринті Літнього чемпіонату України

Сьогодні 23:10 132 0
Цимбал вперше виграв золото у спринті
Цимбал випередив Підручного у спринті Літнього чемпіонату України
Фото - Український біатлон
#Підручний, #Цимбал

Джерело - Чемпіон.

У Чернігові в рамках чемпіонату України з літнього біатлону відбувся чоловічий спринт.

Перемогу у гонці здобу Богдан Цимбал, який випередив Дмитра Підручного на 6 секунд. Третім прийшов Денис Насико, який не зміг відпрацювати в темпі з двома лідерами та програв 14 секунд.

Завтра на ЛЧУ відбудуться гонки переслідування.

Чемпіонат України з біатлону (літній)
Спринт, Чоловіки
25 вересня
1.  Богдан Цимбал (1+0)  24:45,7
2.  Дмитро Підручний (0+1)  +6,6
3.  Денис Насико (0+1)  +14,4
4.  Артем Прима (1+1)  +45,2
5.  Тарас Лесюк (0+2)  +46,7
6.  Артем Тищенко (0+1)  +54,7
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