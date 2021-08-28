 Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу | Біатлон | Champion.com.ua
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Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу

Сьогодні 17:43 566 0
Дар'я Блашко фінішувала 11-ю
Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу
#Джима, #Літній чемпіонат світу, #Блашко

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбувся жіночий спринт у рамках літнього чемпіонату світу.

Перемогу здобула польська спортсменка Моніка Гойніш-Старега.

Серед українок найкращою стала Юлія Джима - вона фінішувала 5-ю. Дар'я Блашко завершила спринт 11-ю. До ТОП-20 також увійшла Олена Білосюк - 14-е місце.

Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Спринт
28 серпня
1.  Моніка Гойніш-Старега (1+0)  16:56,4
2.  Маркета Давидова (0+0)  +11,1
3.  Полона Клеменчич (0+0)  +21,0
...
5.  Юлія Джима (1+0)  +38,5
11.  Дар'я Блашко (1+0)  +1:23,3
14.  Олена Білосюк (0+1)  +1:28,9
27.  Анна Кривонос (1+1)  +1:57,0
36.  Ольга Абрамова (1+2)  +2:33,1

Раніше Джима виграла срібло у суперспринті.

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