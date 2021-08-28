Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу

Джерело - Чемпіон.
У чеському Нове Место відбувся жіночий спринт у рамках літнього чемпіонату світу.
Перемогу здобула польська спортсменка Моніка Гойніш-Старега.
Серед українок найкращою стала Юлія Джима - вона фінішувала 5-ю. Дар'я Блашко завершила спринт 11-ю. До ТОП-20 також увійшла Олена Білосюк - 14-е місце.
Літній чемпіонат світу
Нове Место, Чехія
Спринт
28 серпня
1. Моніка Гойніш-Старега (1+0) 16:56,4
2. Маркета Давидова (0+0) +11,1
3. Полона Клеменчич (0+0) +21,0
...
5. Юлія Джима (1+0) +38,5
11. Дар'я Блашко (1+0) +1:23,3
14. Олена Білосюк (0+1) +1:28,9
27. Анна Кривонос (1+1) +1:57,0
36. Ольга Абрамова (1+2) +2:33,1