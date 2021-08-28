Джима - у ТОП-5 спринту на літньому чемпіонаті світу

Дар'я Блашко фінішувала 11-ю

Джерело - Чемпіон.

У чеському Нове Место відбувся жіночий спринт у рамках літнього чемпіонату світу.

Перемогу здобула польська спортсменка Моніка Гойніш-Старега.

Серед українок найкращою стала Юлія Джима - вона фінішувала 5-ю. Дар'я Блашко завершила спринт 11-ю. До ТОП-20 також увійшла Олена Білосюк - 14-е місце.

Літній чемпіонат світу

Нове Место, Чехія

Спринт

28 серпня