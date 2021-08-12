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Підручний виграв контрольну гонку збірної України

Сьогодні 11:54 264 0
Українські біатлоністи позмагалися між собою на зборах в Австрії
Підручний виграв контрольну гонку збірної України
#Підручний

Джерело - Чемпіон.

В австрійському Обертілліасі триває тренувальний збір чоловічої команди України.

В гонці з масовим стартом кращими стали лідери команди А Дмитро Підручний і Артем Прима, а третім до фінішу прийшов Андрій Доценко, який за рахунок більш якісної стрільби випередив Артема Тищенка та Богдана Цимбала.

Повні результати гонки:

1. Дмитро Підручний (1+0+1+0)  23:20

2. Артем Прима (1+2+0+0)  +0:08

3. Андрій Доценко (1+1+0+0)  +0:16

4. Артем Тищенко (1+0+2+0)  +0:25

5. Богдан Цимбал (2+2+0+1)  +0:26

6. Руслан Ткаленко (2+2+2+0)  +0:52

7. Денис Насико (1+0+2+2)  +1:00

8. Тарас Лесюк (0+0+3+4)  +1:10

9. Андрій Орлик (1+0+1+1)  +1:13

10. Руслан Бригадир (1+1+2+1)  +1:21

11. Антон Дудченко (1+1+1+1)  +1:23

12. Роман Боровик (1+2+3+1)  +1:26

13. Віталій Труш (1+2+1+1)  +1:35

14. Сергій Телень (1+0+2+2)  +1:41

15. Степан Кінаш (0+3+2+1)  +1:53

16. Владислав Чихар (2+1+1+1)  +2:21

17. Дмитро Грущак (1+1+1+0)  +3:00

Сергій Семенов та Віталій Мандзин не стартували

Тренувальний збір чоловічої команди в Обертілліасі, який розпочався 29 липня, триватиме до 18 серпня.

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