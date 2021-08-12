Підручний виграв контрольну гонку збірної України

Джерело - Чемпіон.
В австрійському Обертілліасі триває тренувальний збір чоловічої команди України.
В гонці з масовим стартом кращими стали лідери команди А Дмитро Підручний і Артем Прима, а третім до фінішу прийшов Андрій Доценко, який за рахунок більш якісної стрільби випередив Артема Тищенка та Богдана Цимбала.
Повні результати гонки:
1. Дмитро Підручний (1+0+1+0) 23:20
2. Артем Прима (1+2+0+0) +0:08
3. Андрій Доценко (1+1+0+0) +0:16
4. Артем Тищенко (1+0+2+0) +0:25
5. Богдан Цимбал (2+2+0+1) +0:26
6. Руслан Ткаленко (2+2+2+0) +0:52
7. Денис Насико (1+0+2+2) +1:00
8. Тарас Лесюк (0+0+3+4) +1:10
9. Андрій Орлик (1+0+1+1) +1:13
10. Руслан Бригадир (1+1+2+1) +1:21
11. Антон Дудченко (1+1+1+1) +1:23
12. Роман Боровик (1+2+3+1) +1:26
13. Віталій Труш (1+2+1+1) +1:35
14. Сергій Телень (1+0+2+2) +1:41
15. Степан Кінаш (0+3+2+1) +1:53
16. Владислав Чихар (2+1+1+1) +2:21
17. Дмитро Грущак (1+1+1+0) +3:00
Сергій Семенов та Віталій Мандзин не стартували
Тренувальний збір чоловічої команди в Обертілліасі, який розпочався 29 липня, триватиме до 18 серпня.