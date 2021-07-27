У ДТП загинув 17-річний український біатлоніст

Юний спортсмен загинув у ДТП

Джерело - Чемпіон.

На Закарпатті у жахливому ДТП загинув 17-річний український біатлоніст Дмитро Барнич.

Про це повідомили у Закарпатській регіональній федерації біатлону.

"Трагічна подія забрала життя нашого спортсмена з Міжгірщини. У неділю, 25 липня, у ДТП, яке відбулося в с. Нижній Студений, у віці 17 років обірвалося життя юного спортсмена Дмитра Барнича. Невблаганна смерть забрала його у родини та друзів в самому розквіті життя. Ми знали його, як привітного та доброго хлопця, надзвичайно талановитого та перспективного спортсмена", - йдеться у повідомленні.

Як розповіли у поліції, керуючи незареєстрованим мотоциклом Geon 17-річний житель села Нижній Студений, рухаючись разом з неповнолітнім пасажиром, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мотоциклом Viper, яким керував 16-річний юнак.

В результаті кермувальник мотоциклу Geon помер на місці події, а його пасажира доставлено до лікарні. Також було встановлнео, що водій мотоцикла Viper, керував мотоциклом у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі тривають слідчі дії.