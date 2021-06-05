34-річна біатлоністка збірної України Олена Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище.

Про це повідомила сама біатлоністка.

"Щоб досягати успіху потрібно вчитися, розвиватися, змінюватися. Іноді достатньо маленьких змін, а іноді варто зважитися і на кардинальні зміни.

Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й в моєму житті настав час кардинальних змін!

Тому, після весілля, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 в протоколах буде не Підгрушна, а Білосюк.

І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну", - зазначила Підгрушна.