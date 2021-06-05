Джерело - Чемпіон.
34-річна біатлоністка збірної України Олена Підгрушна вийшла заміж і змінила прізвище.
Про це повідомила сама біатлоністка.
"Щоб досягати успіху потрібно вчитися, розвиватися, змінюватися. Іноді достатньо маленьких змін, а іноді варто зважитися і на кардинальні зміни.
Я постійно займаюся самовдосконаленням, та й в моєму житті настав час кардинальних змін!
Тому, після весілля, я змінила прізвище. У сезоні 2021/2022 в протоколах буде не Підгрушна, а Білосюк.
І зараз ми працюємо над тим, щоб Білосюк була швидшою за Підгрушну", - зазначила Підгрушна.
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Відзначимо, що Підгрушна вийшла заміж вдруге. З 2013 по 2016 роки вона була в шлюбі з політиком Олексієм Кайдою.