Названо ТОП-3 біатлоністів, які найбільше заробили призових у минулому сезоні

Джерело - sport.ua.
Стали відомі призові найкращих біатлоністів світу за підсумками минулого сезону-2020/21.
Про це повідомляє Ski-Nordique.
Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо заробив 348 тисяч євро призових, випередивши лише на 26 тисяч свого співвітчизника Стурлу Легрейда.
ТОП-3 замкнув француз Кантен Фійон Має, у нього 211 тисяч євро. У такому ж порядку ці біатлоністи розташувалися в загальному заліку Кубка світу.
Нагадаємо, в минулому сезоні 27-річний Йоганнес Бо втретє поспіль виграв Великий кришталевий глобус, його відрив від Легрейда склав 13 очок.