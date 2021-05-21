 Названо ТОП-3 біатлоністів, які найбільше заробили призових у минулому сезоні | Біатлон | Champion.com.ua
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Названо ТОП-3 біатлоністів, які найбільше заробили призових у минулому сезоні

Сьогодні 08:54 416 0
Найкращий біатлоніст планети виграв 348 тисяч євро
Названо ТОП-3 біатлоністів, які найбільше заробили призових у минулому сезоні
#Бо

Джерело - sport.ua.

Стали відомі призові найкращих біатлоністів світу за підсумками минулого сезону-2020/21.

Про це повідомляє Ski-Nordique.

Норвезький біатлоніст Йоганнес Бо заробив 348 тисяч євро призових, випередивши лише на 26 тисяч свого співвітчизника Стурлу Легрейда.

ТОП-3 замкнув француз Кантен Фійон Має, у нього 211 тисяч євро. У такому ж порядку ці біатлоністи розташувалися в загальному заліку Кубка світу.

Нагадаємо, в минулому сезоні 27-річний Йоганнес Бо втретє поспіль виграв Великий кришталевий глобус, його відрив від Легрейда склав 13 очок.

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