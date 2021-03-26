Понад 92% пострілів українця досягли мети

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Український біатлоніст Артем Тищенко став одним з найкращих снайперів світового біатлону в минулому сезоні.

Про це повідомляє Sport.ua.

27-річний українець зробив в сумі 164 постріли, з них 151 досяг цілі. У процентному співвідношенні Тищенко закрив 92,1% мішеней.

У Тищенко друга краща точність стрільби на Кубку світу. Не було рівних австрійцю Сімону Едеру (92,5%).

На жаль, боротися за високі місця Тищенку заважала слабка швидкість лижного ходу.

Раніше, Тищенко переміг у кваліфікації суперспринту на чемпіонаті України.