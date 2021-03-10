Збірна України назвала склад на етап Кубка світу

Джерело - suspilne.media.
Тренерський штаб збірної України з біатлону не став робити зміни в заявці чоловічої та жіночої команд на другий поспіль етап Кубка світу в Нове-Место.
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Склад збірної України на дев'ятий етап Кубка світу:
Чоловіча збірна: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Тищенко.
Жіноча збірна: Юлія Джима, Олена Підгрушна, Дар'я Блашко, Валя Семеренко, Анастасія Меркушина
У програмі дев'ятого етапу Кубка світу - спринти та гонки переслідування, а також змішана естафета та одиночний мікст. Щоб відібратися у гонку переслідування, потрібно потрапити у ТОП-60 за підсумками спринту.