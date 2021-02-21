 ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: Як це було

Сьогодні 14:09 2854 0
ЧС-2021. Жіночий мас-старт 12.5 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Попереду нас чекає заключна гонка на чемпіонаті світу, а саме чоловічий мас-старт. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цієї гонки.

Результати жіночого мас-старту:

1. Ліза Тереза Гаузер (0+0+0+0)  36:05,7
2. Інгрід-Ландмарк Тандревольд (0+0+1+0)  +21,7
3. Тіріль Екхофф (1+0+1+1)  +23,0
...
12. Олена Підгрушна (0+0+1+1)  +1:36,5
29. Дар'я Блашко (2+1+0+3)  +5:00,2

Дар'я Блашко - 29-а.

Олена Підгрушна прийшла на фініш 12-ю.

Гаузер виграє жіночий мас-старт! Тандервольд друга. Екхофф наздогнала Рейселанн та вирвала для себе бронзу!

На позначці 11.6км Тандервольд та Рейселанн йдуть разом. Четверта Ехофф, але вона програє 9 секунд.

На позначці 10.8км вже наздогнали Вітоцці Рейселанн та Тандервольд. Позаду ще Екхофф у 10-и секундах.

Блашко тричі промахнулася на останній стрільбі.

12-ю вийшла українка з вогневого рубежу. Відставання від лідера 1 хвилина і 26 секунд.

Олена Підгрушна ще одну хибу допустила.

Ліза Вітоцці пішла за своєю срібною нагородою. Рейселанн, Тандервольд та Екхофф у 9 секундах знаходяться. Схоже що ці спортсменки поборються за бронзу.

Ліза Тереза Гаузер пішла першою з вогневого рубежу! В Бендіки два промахи, у Екхофф один.

Гаузер, Бендіка та Екхофф будуть вирішувати долю медалей на останній стрільбі!

У третій групі переслідувачів йде Олена Підгрушна. 52 секунди відставання зараз в українки.

Дар'я Блашко на 0 відстрілялася. 26-ю вийшла українка з вогневого рубежу.

Підгрушна 9-ю вийшла зі стрільбища. До лідера 46 секунд.

Зараз Гаузер лідирує, другою йде латвійка Бендіка. Позаду в 20 секундах Екхофф та Вітоцці.

Олена Підгрушна одну хибу допустила.

До другого вогневого рубежу у групі переслідувачів йде Олена Підгрушна. Відставання до лідера складає 16 секунд.

На позначці 5.8км Підгрушна програє лідеру 13 секунд.

Блашко 27-ю вийшла зі стрільбища. 1 хвилина і 45 секунд відставання в українки.

Дар'я Блашко останнім вистрілом допустила промах.

На 0 відстрілялася Олена Підгрушна! Вийшла українка 9-ю з вогневого рубежу. 13.7 секунд відставання від Лізи Терези Гаузер.

На підході до другого вогневого рубежу Олена Підгрушна програє лідеру 5.7 секунд.

Дар'я Блашко зараз йде 27-ю, хвилину і 9 секунд програє українка.

Зараз замикає Олена Підгрушна групу лідерів. 15-а вона на позначці 3.3км з відставанням у 8.4 секунди.

Дар'я Блашко 27-а після першою стрільби. Програє одну хвилину українка лідеру.

Зараз Підгрушна вийшла зі стрільбища 13-ю з відставанням у 10 секнуд.

На 0 відстрілялася Олена Підгрушна. У Дар'ї Блашко два промахи.

Поруч усі біатлоністки підійшли до першого вогневого рубежу.

У загальній групі ідуть усі спортсменки. Наразі Олена Підгрушна біжить 19-ю, а Дар'я Блашко 26-а.

Заключна жіноча гонка на світовій першості цього року.

Мас-старт на чемпіонаті світу розпочався!

Олена Підгрушна має 21 стартовий номер, а Дар'я Блашко 24-й.

Нагадаємо, Підгрушна і Блашко відібралися до масстарту чемпіонату світу.

У неділю, 21 лютого, відбудеться жіочий мас-старт на чемпіонаті світу. Початок о 13:30 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону.

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