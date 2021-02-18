ЧС-2021. Одиночна змішана естафета. Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо нашу трансляцію. Нагадаємо вже у суботу відбудеться класична жіноча естафета. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію цього старту.

Результати одиночної змішаної естафети:

1. Франція (0+5) 36:42,4

2. Норвегія (0+9) +2,8

3. Швеція (0+8) +22,6

4. Україна (0+2) +35,9

Дар'я Блашко фінішувала четвертою! Чудова гонка від українських спортсменів!

Жулья Сімон вирвала перемогу на одиночній змішаній естафеті! Срібло завоювали норвежці. Швеція фінішувала третьою.

Сімон разом з Екхофф йде по трасі. Еберг відірвалася від Дар'ї Блашко.

Вірер та Гаузер пішли на коло штрафу!

Третьою вийшла Ганна Еберг за нею біжить Дар'я Блашко!

Екхофф закрила усі мішені і разом з Сімон вони вийшли з вогневого рубежу!

На позначці 11.3км Блашко програє Вірер 16 секунд. Також українка тягне за собою Гаузер та Еберг.

Наразі відставання від Вірер 15 секунд. Також позаду Блашко біжуть Еберг та Гаузер!

Блашко також відстрілялася на 0! Україна піднімається на 4-е місце!

Чисто відстрілялася Вірер! Італія знову виходить вперед!

На позначці 9.8 км Блашко поступається лідеру 15.6 секунд.

Разом з Тіріль Екхофф працює Блашко на останньому етапі.

Прима також закрив усі мішені! Дар'я Блашко виходить на свій етап 4-ю. Відставання від Франції 16 секунд.

Чисто відстрілявся Гігона! Першим він зараз вийшов зі стрільбища!

Зараз представники Італії, Франції, Швеції та Австрії біжуть разом. Позаду них Артем Прима працює разом з Йоганнесом Бо, який ліквідував 10-секунде відставання від українця.

Позаду Прими біжить Йоганнес Бо, який провалив стрільбу. Аж 3 промахи зробив норвезький спортсмен.

Зараз 10 секунд програє українець. Першим йде Лукас Гофер.

На 0 відстрілявся Артем Прима! Вийшов він 5-м з вогневого рубежу!

На позначці 6.8 км Артем Прима працює один. 15 секунд українець програє Гоферу.

Блашко також на 0 працює! Трохи довше стріляла Дар'я. Передає вона естафету Артему Примі з відставанням 14.6 секунд.

Відмінно стріляє Вірер. Італія буде першою на передачі естафети!

Наздогнала Тіріль Екхофф Доротею Вірер на позначці 5.3 км. Далі у парі йде Ганна Еберг та Ліза Тереза Гаузер. Ще одну невелику групу складає Жулья Сімон та Дар'я Блашко. Українка наразі програє лідеру 15.6 секунд.

Дар'я Блашко закрила усі мішені! Українка вийшла зі стрільбища 6-ю. У групі переслідувачів буде знаходитися Блашко.

Чисто стріляє Вірер! Буде лідирувати збірна Італії!

На позначці 3.8км Україна 6-а. 13.5 секунд Блашко програє Вірер.

Продовжує гонку Дар'я Блашко!

Передав Прима естафету 8-м. Відставання від Австрії 15.6 секунд.

Артем Прима допустив один промах на стійці.

На позначці 2.3км біжить Прима 9-м. Наближається група переслідувачів до групи лідерів. Прима програє Йоганнесу Бо 14.5 секунд.

Восьмим вийшов українець зі стрільбища. Відставання від Лукаса Гофера 16 секунд.

Чисто відстрілявся Артем Прима на першому вогневому рубежі!

Щільно йдуть спортсмени. 7 секунд відставання у Артема Прими від лідера.

Артем Прима представляє нашу країну на першому етапі.

Одиночна змішана естафета розпочалася!

Українці мають 14-й стартовий номер!

Нагадаємо, став відомий склад збірної України на сингл-мікст.

У четвер, 18 лютого, відбудеться одиночна змішана естафета на чемпіонаті світу. Початок о 16:15 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону.