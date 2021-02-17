Бех завершила виступи у сезоні

Українська біатлоністка Катерина Бех завершила виступи в цьому сезоні.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"На жаль, новини невтішні: при переїзді з Австрії у Каті виникли проблеми зі спиною, які посилилися після спринту на третьому етапі Кубка IBU. У найближчі дні спортсменка повернеться до Києва для проходження обстеження і подальшого лікування. Доводиться констатувати, що нинішній сезон для Бех завершено", - розповів Бринзак.