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Бех завершила виступи у сезоні

Сьогодні 15:16 509 0
У біатлоністки проблеми зі спиною
Бех завершила виступи у сезоні
#Бех

Джерело - biathlon.com.ua.

Українська біатлоністка Катерина Бех завершила виступи в цьому сезоні.

Про це повідомив президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак.

"На жаль, новини невтішні: при переїзді з Австрії у Каті виникли проблеми зі спиною, які посилилися після спринту на третьому етапі Кубка IBU. У найближчі дні спортсменка повернеться до Києва для проходження обстеження і подальшого лікування. Доводиться констатувати, що нинішній сезон для Бех завершено", - розповів Бринзак.

Для посилення команди на Кубку IBU вже сьогодні в Осрблі приїде Віта Семеренко.

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