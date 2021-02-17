 ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було | Біатлон | Champion.com.ua
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ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було

Сьогодні 17:12 7678 0
ЧС-2021. Чоловіки. Індивідуальна гонка 20 км: Як це було

Джерело - Чемпіон.

На цьому ми завершуємо сьогодні. Завтра о 16:15 відбудеться одиночна змішана естафета. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн сінгл-міксту.

Результати чоловічої індивідуальної гонки:

1. Стурла Легрейд (0+0+0+0)  49:27,6
2. Арнд Пайффер (0+0+0+0)  +16,9
3. Йоганнес Дале (0+1+0+0)  +40,9
...
9. Артем Прима (0+0+0+1)  +2:31,2
44. Артем Тищенко (0+0+0+1)  +5:13,7
46. Антон Дудченко (0+2+0+1)  +5:18,6
67. Дмитро Підручний (1+2+2+1)  +6:40,2

Антон Дудченко фінішував 46-м у підсумку.

Халілі фінішував 6-м і посунив росіянин Артема Приму на 9-е місце.

44-м українець вийшов зі стрільбища.

Антон Дудченко один промах допустив на останньому вогневому рубежі.

Росіянин Халілі усі мішені закрив. 20 точних влучань у нього сьогодні. 50 секунд переваги в Халілі над Примою після 4 вогневого рубежу.

Артем Прима восьмим прийшов на фініш! На 0.4 секунди він випередив Реєса з Німеччини.

Артем Прима на позначці 17.9км 10-е місце посідає. До 8-го приблизно 3 секунди українцю не вистачає.

Стурла Легрейд першим приходить на фініш! Майже 17 секунд він має перевагу над Арндом Пайфером.

Антон Дудченко закрив усі мішені на третій стрільбі! 41-м вийшов Антон з вогневого рубежу.

Фінішував Арнд Пайфер. Перший німець зараз з перевагою в 24 секунди. Чекаємо на фініш Стурли Легрейда.

Може українець до ТОП-6 дійти, якщо покаже хорошу швидкість на останньому колі.

Артем Прима допустив одну хибу, на жаль, 9-м він вийшов з вогневого рубежу.

Дмитро Підручний зараз фінішував 37-м. Майже 6 хвилин відставання в нього!

Після виходу з 4 вогневого рубежу Легрейд у нас перший, 39.5 секунд йому програє Арнд Пайфер і третій Йоганнес Дале, який поступається на 1 хвилину і 12 секунд.

Стурла Легрейд також закриває усі мішені! Норвежець йде за заслуженою золотою медаллю.

Антон Дудченко на стійці зробив аж два промахи.

Арнд Пайфер усі мішені закрив! Буде зараз лідирувати німець після 4 стрільби!

Дмитро Підручний ще один промах допустив. Усього українець 6 неточних вистрілів зробив у цій гонці.

Артем Прима третій 0 зробив! Українець 4-м вийшов з вогневого рубежу! відставання від Легрейда 1 хвилина 20 секунд.

Фінішував тим часом Йоганнес Бо. Загалом перший зараз Йоганнес Дале, другий Кантен Фійон-Має з 32 секундами відставання, ще на 0.6 секунди поступається Бо.

Відразу після цього Стурла Легрейд закрив усі мішені і на другій лежці. Норвежець зараз випереджає Пайфера на 36.6 секунди.

Арнд Пайфер провів вже свою третю чисту стрільбі і після вогневого рубежу він перший з перевгаю в 22 секунди.

Тим часом фінішував Артем Тищенко. 13-й він з 21 зараз. Відставання від Йоганнеса Дале 4 хвилини і 32 секунди.

Антон Дудченко закрив усі мішені на своїй першій стрільбі!

Пеппе Фелмінг перший з спортсменів, хто сьогодні закрив усі 20 мішеней.

Дмитро Підручний ще два промахи допустив. У підсумку 43-є місце і 4 з половиною хвилини переваги.

Артем Прима другу стрільбу також на 0 провів, українець вийшов 4-м зі стрільбища. Відставання 55 секунд.

Антон Дудченко найшвидший з українців на позначці 1.9км, програє він 7.5 секунд Легрейду.

Йоганнес Бо одного разу схибив на останній стрільбі! Третім норвежець вийшов з вогневого рубежу. 31 секунду програє він Дале.

Стурла Легрейд другу стрільбу провів на 0. Серйозну перевагу він має над другим місцем - 30.5 секунд.

Антон Дудченко, який останній сьогодні стартує, розпочав свою гонку.

Йоганнес Дале чисто відстрілявся. Лідирує тепер норвежець з перевагою в 25 секунд.

8-м вийшов українець з вогневого рубежа. Майже 3 хвилини програє він Фійону-Має.

Артем Тищенко допустив один промах на останній стрільбі.

Дмитро Підручний допустив два промахи на стійці.

Артем Прима чисто відстрілявся на першій стрільбі!

Фійон-Має усі мішені закрив на стійці! Загалом два промахи у француза. Перший він наразі після 4 вогневих рубежів.

Йоганнес Бо закрив усі мішені на третій стрільбі! Знову у нас оновлюється лідер. 26 секунд Бо виграє в Дале.

Артем Прима наразі програє лідеру 15 секнуд на позначці 1.9км.

Йоганнес Дале чисто відстрілявся на третій стрільбі! Норвежець перший з перевагою в 31 секунду.

Артем Тищенко закрив усі мішені на третій стрільбі! 4-м він вийшов зі стрільбища.

Дмитро Підручний допустив один промах на першій стрільбі.

Артем Прима вийшов на старт тим часом.

Кантен Фійон-Має допустив один промах. Загалом у француза вже дві хиби сьогодні, але це не заважає йому лідирувати після третьої стрільби.

Флорен Клод третю стрільбу вже чисто провів. Наразі бельгієць лідирує у гонці.

Бо допустив одну хибу на стійці! Лідирує зараз норвежець, випереджає він Фійона-Має на 5 секунд.

Підручний поступається Йоганнесу Бо 10.6 секунд на позначці 1.9км.

Дмитро Підручний тим часом розпочав свою гонку.

Тищенко закрив усі мішені на другій стрільбі! З вогневого рубежу вийшов українець 5-м.

Йоганнес Бо на 0 відстрілявся! З величезним відривом лідирує тепер норвежець! До Дале 22 секунді.

Йоганнес Дале вийшов на перше місце після першої стрільби. На 24 секунди норвежець швидший за Тищенка.

Чисто відстрілявся Артем Тищенко! Четвертим українець вийшов зі стрільбища.  14 секунд він поступається лідеру.

Тищенко на підході до вогневого рубежу програє Жаклену 35.6 секунд.

Йоганнес Бо розпочав свою гонку.

Артем Тищенко програє лідеру майже 25 секунд на позначці 1.9км.

Наразі на позначці 1.9км найшвидшим є чемпіон світу в спринті - Мартін Пансілуома.

Артем Тищенко першим з українців розпочав гонку!

Вже через 5 хвилин на старт вийде Артем Тищенко.

Крістіан Гоу розпочав чоловічу індивідуальну гонку!

Варто зазначити під якими номерами українці розпочнуть свою гонку: Артем Тищенко(13), Дмитро Підручний(56), Артем Прима(75), Антон Дудченко(101)

Нагадаємо, збірна України назвала склад на чоловічу індивідуальну гонку на ЧС.

У середу, 17 лютого, відбудеться чоловіча індивідуальна гонка на чемпіонаті світу. Початок о 15:30 за київським часом. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція старту світової першості, яка розпочнеться за 15 хвилин до старту. Також на нашому сайті пряма трансляція індивідуалки.

Поклюка-2021. Розклад і результати чемпіонату світу з біатлону

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