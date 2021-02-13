Українки провалили спринт на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Осрблі на Кубку IBU відбувся жіночий спринт.
Найкращий результат у гонці в Катерини Бех - вона з трьома колами штрафу опинилася на 43-му місці.
Кубок IBU
Осрблі, Словаччина
Спринт, Жінки
13 лютого
1. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) 20:31.2
2. Єкатеріна Носкова (Росія, 0+0) +0.6
3. Анна Вейдель (Німеччина, 0+0) +5.7
4. Рагхільд Фемштейневік (Норвегія, 1+0) +17.6
5. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) +30.5
6. Анастасія Гореєва (Росія, 2+0) +37.9
...
43. Катерина Бех (2+1) +2:06.7
47. Ірина Петренко (1+1) +2:15.2
49. Анна Кривонос (1+1) +2:19.4
60. Валерія Дмитренко (0+0) +2:36.0
73. Надія Бєлкіна (2+1) +3:24.4