Українки провалили спринт на Кубку IBU

Найкращий результат у Катерини Бех

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Осрблі на Кубку IBU відбувся жіночий спринт.

Найкращий результат у гонці в Катерини Бех - вона з трьома колами штрафу опинилася на 43-му місці.

Кубок IBU

Осрблі, Словаччина

Спринт, Жінки

13 лютого

1. Ванесса Фогт (Німеччина, 0+0) 20:31.2

2. Єкатеріна Носкова (Росія, 0+0) +0.6

3. Анна Вейдель (Німеччина, 0+0) +5.7

4. Рагхільд Фемштейневік (Норвегія, 1+0) +17.6

5. Анастасія Єгорова (Росія, 0+0) +30.5

6. Анастасія Гореєва (Росія, 2+0) +37.9

...

43. Катерина Бех (2+1) +2:06.7

47. Ірина Петренко (1+1) +2:15.2

49. Анна Кривонос (1+1) +2:19.4

60. Валерія Дмитренко (0+0) +2:36.0

73. Надія Бєлкіна (2+1) +3:24.4