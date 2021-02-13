Лесюк прийшов сьомим у спринті Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.
У словацькому Осрблі відбулась перша гонка етапу Кубка IBU – чоловічий спринт.
Найкращим з українців став Тарас Лесюк, який з ідеальною стрільбою програв хвилину переможцю та посів сьоме місце. У ТОП-15 також потрапив Денис Насико -14 місце.
Кубок IBU
Осрблі, Словаччина
Спринт, Чоловіки
13 лютого
1. Гавард Богетвейт (Норвегія, 0+0) 25:13.4
2. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0) +27.3
3. Ерленн Бьонтегор (Норвегія, 0+2) +43.4
4. Александр Андерсен (Норвегія, 0+1) +48.6
5. Ендре Штрьомсгейм (Норвегія, 1+0) +50.4
6. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+2) +50.5
7. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1:01.4
...
14. Денис Насико (1+0) +1:21.9
23. Андрій Доценко (1+1) +1:41.8
51. Руслан Ткаленко (2+2) +2:37.0
70. Сергій Телень (1+1) +3:14.4
86. Руслан Бригадир (1+2) +4:07.1
94. Віталій Труш (2+2) +4:49.6