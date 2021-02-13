Лесюк прийшов сьомим у спринті Кубку IBU

Результати спринту на Кубку IBU

Джерело - Чемпіон.

У словацькому Осрблі відбулась перша гонка етапу Кубка IBU – чоловічий спринт.

Найкращим з українців став Тарас Лесюк, який з ідеальною стрільбою програв хвилину переможцю та посів сьоме місце. У ТОП-15 також потрапив Денис Насико -14 місце.

Кубок IBU

Осрблі, Словаччина

Спринт, Чоловіки

13 лютого

1. Гавард Богетвейт (Норвегія, 0+0) 25:13.4

2. Юстус Штрелоу (Німеччина, 0+0) +27.3

3. Ерленн Бьонтегор (Норвегія, 0+2) +43.4

4. Александр Андерсен (Норвегія, 0+1) +48.6

5. Ендре Штрьомсгейм (Норвегія, 1+0) +50.4

6. Філіпп Наврат (Німеччина, 0+2) +50.5

7. Тарас Лесюк (Україна, 0+0) +1:01.4

...

14. Денис Насико (1+0) +1:21.9

23. Андрій Доценко (1+1) +1:41.8

51. Руслан Ткаленко (2+2) +2:37.0

70. Сергій Телень (1+1) +3:14.4

86. Руслан Бригадир (1+2) +4:07.1

94. Віталій Труш (2+2) +4:49.6