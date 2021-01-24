 Кубок мира по биатлону 2020/21 смотреть онлайн все гонки сезона. LIVE | Біатлон | Champion.com.ua
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Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE

Сьогодні 11:02 11209 0
Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У сезоні 2020/21 років у біатлонному Кубку світу заплановано 10 етапів. Через світову пандемію, пов'язану з вірусом COVID-19, сезон проходить в незвичному форматі та розкладі - переважна кількість етапів спарена (два етапи поспіль в одному місці - Чемпіон). Чемпіонат світу в 2021 році відбудеться в словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

Прямі трансляції етапів Кубку світу в Україні показує телеканал UA Перший. Також, усі без виключення, гонки сезону можна переглянути на нашому сайті з трьох різних камер.

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