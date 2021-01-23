Кубок світу-2020/21: онлайн-трансляція. LIVE

Джерело - Чемпіон.

У сезоні 2020/21 років у біатлонному Кубку світу заплановано 10 етапів. Через світову пандемію, пов'язану з вірусом COVID-19, сезон проходить в незвичному форматі та розкладі - переважна кількість етапів спарена (два етапи поспіль в одному місці - Чемпіон). Чемпіонат світу в 2021 році відбудеться в словенській Поклюці з 10 по 21 лютого.

Прямі трансляції етапів Кубку світу в Україні показує телеканал UA Перший. Також, усі без виключення, гонки сезону можна переглянути на нашому сайті з трьох різних камер.