Підручний оцінив трасу в Обергофі

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний виділив особливості траси в Обергофі, де відбудуться п'ятий і шостий етапи Кубка світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"В Обергофі на диво снігу досить багато. Прогноз погоди на гонки досить оптимістичний у порівнянні з традиційною погодою в Обергофі – -3℃ та невеличкий сніг. Тому цього разу сподіваємось, що буде краще, ніж завжди і змагатися буде комфортніше для спортсменів.

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Рельєф траси тут дуже хороший, але важке стрільбище, тому тут часто бувають, як провали, так і хороші результати. А це не завжди приносить перемогу лідерам, стаються несподіванки. Тому якщо говорити загалом про трасу, то вона досить робоча", - розповів Підручний.