 Підручний оцінив трасу в Обергофі | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна - Пегула: онлайн трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 16:49 1747
Ястремська здала позитивний тест на допінг
Сьогодні 17:31 294
Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки
Сьогодні 16:08 1835
Костюк потужно стартувала на турнірі в ОАЕ
Сьогодні 12:04 810
Зінченко допоміг Манчестер Сіті вийти до фіналу Кубку футбольної ліги
Вчора 23:37 1209 1
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Вчора 21:13 2598
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Вчора 19:51 5390 3
Альварес: Джошуа нокаутує Ф'юрі
Вчора 18:55 4547
Нойок може перебратися до російського клубу
Вчора 17:26 944
Стала відома зарплата Луческу у Динамо
Вчора 12:57 5443 1
Блоги
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця
Усик привітав з Різдвом в одязі ченця Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:25 159
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну
Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну Valeriy Ruchka
Сьогодні 16:02 411
Визначили найкращий нокаут 2020 року
Визначили найкращий нокаут 2020 року Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:29 6549
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом
Капітан Динамо з дружиною душевно привітали вболівальників із Різдвом Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:35 1091
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера
Система Лобановського. Напевне, найкращий фільм про легендарного українського тренера Андрій Твердохліб
Вчора 21:13 2598
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам
Я російським ЗМІ інтерв'ю не даю. Брехати потрібно менше! Епічна відповідь Сергія Стаховського росіянам Андрій Твердохліб
Вчора 19:51 5390 3
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта
Україні не потрібна Олімпіада! Безглуздий піар від Зеленського і Гутцайта Valeriy Ruchka
Вчора 15:00 917 1
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами
Давай грай! Тільки ходиш плачеш - як Монзуль керує грою і футболістами Valeriy Ruchka
Вчора 13:15 1161 1
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського
УЄФА вшанував пам'ять Лобановського Valeriy Ruchka
Вчора 12:23 805
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників
Ракурс. Неймовірний нокаут Гарсії очима вболівальників Андрій Твердохліб
Вчора 12:09 4335
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів
Сейви українських голкіперів увійшли у добірку найкращих в Лізі чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 11:31 610
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо
Лобановський назавжди. 82 роки тому народився легендарний тренер Динамо Valeriy Ruchka
Вчора 09:41 2101
5 причин дивитися український хокей у Різдво
5 причин дивитися український хокей у Різдво Андрій Твердохліб
Вчора 08:05 434
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Андрій Твердохліб
05.01.2021 16:44 1435
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані
ММА? Майк Тайсон провів спаринг в октогані Valeriy Ruchka
04.01.2021 17:00 1290
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:55 Хокей Помер п'ятиразовий володар Кубка Стенлі 30
17:41 Футбол Зоря проведе вісім контрольних матчів на зборі в Туреччині 100
17:31 Теніс Ястремська здала позитивний тест на допінг 294
17:25 Блог Усик привітав з Різдвом в одязі ченця 162
17:25 Бокс Гірн: Думаю, що Сміт перейде у напівважку вагу 159
17:10 Футбол Вулверхемптон достроково повернув Кутроне 180
16:59 Біатлон Кубок світу: де дивитися онлайн чоловічий спринт в Обергофі 352
16:55 Футбол Ліверані звільнений з посади головного тренера Парми 198
16:49 Пряма трансляція Світоліна - Пегула: онлайн трансляція матчу 1 кола в Абу-Дабі. LIVE 1747
16:39 Футбол Три гравці Зорі здали позитивні тести на коронавірус 311
16:25 Футбол Маріуполь відправився на збір до Туреччини 305
16:10 Футбол Динамо не шукатиме нову команду для Кадірі 597
16:08 Футбол Володимир Ткаченко: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 1835
16:02 Блог Російський футболіст забив гол у чемпіонаті Франції через 10 секунд після виходу на заміну 417
15:55 Біатлон Підручний оцінив трасу в Обергофі 574
15:38 Футбол Марсель - Монпельє 3:1. Огляд матчу 383
15:23 Теніс Костюк покинула парний турнір в ОАЕ 634
15:15 Футбол Лілль претендує на захисника Ворскли 661
14:55 Футбол Лілль - Анже 1:2. Огляд матчу 623
14:45 Хокей. УХЛ Маріуполь відзаявив нападника 829
14:31 ММА Нурмагомедову пропонували 100 млн доларів за бій з Мейвезером 738
14:13 Футбол Сульшер назвав найкращий клуб Англії 725
13:55 Футбол Ліон - Ланс 3:2. Огляд матчу 559
13:37 Бокс Богачук дізнався нову дату перенесеного бою проти Адамса 1147
13:22 Легка атлетика Помер український олімпійський чемпіон 2376

Підручний оцінив трасу в Обергофі

Сьогодні 15:55 574 0
Дмитро Підручний прокоментував трасу в Обергофі
Підручний оцінив трасу в Обергофі
#Підручний

Джерело - suspilne.media.

Капітан чоловічої збірної України Дмитро Підручний виділив особливості траси в Обергофі, де відбудуться п'ятий і шостий етапи Кубка світу.

Про це розповів сам біатлоніст.

"В Обергофі на диво снігу досить багато. Прогноз погоди на гонки досить оптимістичний у порівнянні з традиційною погодою в Обергофі – -3℃ та невеличкий сніг. Тому цього разу сподіваємось, що буде краще, ніж завжди і змагатися буде комфортніше для спортсменів.

Актуально: Відомі склади збірних України на спринт 5 етапу Кубку світу

Рельєф траси тут дуже хороший, але важке стрільбище, тому тут часто бувають, як провали, так і хороші результати. А це не завжди приносить перемогу лідерам, стаються несподіванки. Тому якщо говорити загалом про трасу, то вона досить робоча", - розповів Підручний.

Коментарі ()