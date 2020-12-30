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Став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу

Сьогодні 09:40 386 0
Команду Юрая Санітри поповнять два біатлоністи
Став відомий склад збірної України на січневі етапи Кубка світу
#Санітра

Джерело - sport.ua.

По закінченню чемпіонату України з біатлону, який відбувся в Буковелі, тренерський штаб збірної України визначився зі складом спортсменів, які представлять країну на міжнародних стартах в січні.

Про це повідомляє XSport.

До команди Юрая Санітри, яка проводить новорічний збір в австрійському Обертілліаху, приєднаються Артем Тищенко та Тарас Лесюк. Саме ці два спортсмени показали найстабільніші результати в Буковелі, причому Тищенко виграв всі три особисті гонки національної першості.

У свою чергу жіноча команда не буде доукомплектована, і в Обергоф відправиться в колишньому складі. Повний склад команди на п'ятий етап Кубка світу наступний:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Руслан Ткаленко, Артем Тищенко, Тарас Лесюк.

Жінки: Дар'я Блашко, Юлія Джима, Олена Підгрушна, Валя Семеренко, Віта Семеренко, Катерина Бех, Анастасія Меркушина.

Відзначимо, що після перших стартів в Обергофі по одному спортсмену з чоловічої та жіночої команд вирушать на Кубок IBU.

Нагадаємо, Підручний виграв конкурс стрілків на Різдвяній гонці.

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