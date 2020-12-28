 Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування | Біатлон | Champion.com.ua
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Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування

Вчора 21:15 1121 0
Україна передостання у Різдвяній гонці
Різдвяна гонка-2020: Українці провалили гонку-переслідування
#Підручний, #Семеренко, #Різдвяна гонка

Джерело - Чемпіон.

У німецькому Рупольдингу на стадіоні Хімгау-Арена відбувся другий етап Різдвяної гонки - гонка-переслідування.

Україна розпочала переслідування п'ятою, однак уже з першої стрільби втратила шанси на боротьбу. Семеренко та Підручний допускали чимало промахів на стрільбі, як результат - лише дев'яте місце.

Перемогу у гонці здобув російський дует Павлова / Єлісеєв. Німецька пара Пройсс / Шемпп - друга. У боротьбі за третю позицію Бенедікт Долль на останньому метрі випередив італійця Лукаса Гофера.

Різдвяна гонка (World Team Challenge).
Рупольдинг, Німеччина
Гонка-переслідування
28 грудня
1. Росія (Євгенія Павлова / Матвєй Єлісеєв, 2 кола) 33:06.4
2. Німеччина-2 (Франциска Пройсс / Сімон Шемпп, 3 кола) +7.1
3. Німеччина-1 (Деніз Германн / Бенедікт Долль, 4) + 25.1
4. Італія (Доротея Вірер / Лукас Гофер, 4) +25.2
5. Австрія (Ліза Тереза Гаузер / Юліан Ебергард, 7) +40.1
6. Чехія (Маркета Давідова / Міхал Крчмар, 5) +1:39.6
7. Швейцарія (Лєна Геккі / Себастьян Штадлер, 4) +1:59.8
8. Білорусь (Дінара Алімбекова / Антон Смольські, 8) +2:14.7
9. Україна (Віта Семеренко / Дмитро Підручний, 7) +2:39.6
10. Швеція (Елізабет Герберг / Торштейн Стенерсен)
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