 Підручний та Блашко бігтимуть мас-старт на Кубку світу у Гохфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний та Блашко бігтимуть мас-старт на Кубку світу у Гохфільцені

Вчора 22:13 646 0
Україна буде представлена на чоловічому та жіночому мас-старті
Підручний та Блашко бігтимуть мас-старт на Кубку світу у Гохфільцені
#Підручний

Джерело - suspilne.media.

За результатами гонок переслідування на четвертому етапі Кубка світу з біатлону в Гохфільцені сформувалися остаточні заявки на перші в сезоні гонки з масовим стартом.

Україну у гонці представить Дмитро Підручний. Він відібрався у мас-старт за квотою найкращого на етапі. За дві гонки у Гохфільцені (на четвертому етапі) українець набрав 58 очок - це найкращий результат серед тих, хто не перебуває у ТОП-25.Відповідно, Підручний стартуватиме у мас-старті під 26 номером.

Крім нього у квоту топ-5 найкращих на етапі потрапили Євгєній Гаранічєв (Росія), Александр-Ф'єлд Андерсен (Норвегія), Юліан Ебергард та Давід Комац (обидва - Австрія). Антон Дудченко за цією квотою - перший запасний.

Україну в жіночому мас-старті представлятиме Дар'я Блашко - вона потрапила у цю гонку за квотою ТОП-25 загального заліку. Блашко - 23 у заліку, у неї 115 очок.

Для української  біатлоністки цей мас-старт буде другим у кар'єрі - дбютний мас-старт Дар'ї - Ансі-2019, 29 місце.

Раніше, Підручний потрапив до ТОП-6 спринту в Гохфільцені.

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