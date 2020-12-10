Визначився склад збірної України на спринт у Гогфільцені

Джерело - suspilne.media.
Збірна України з біатлону переїхала з фінського Контіолахті в австрійський Гогфільцен, де відбудуться два останні етапи Кубка світу з біатлону у 2020 році.
Про це повідомляє Суспільне.
На першому етапі у Гогфільцені тренер збірної України Юрай Санітра буде розраховувати на тих ж біатлоністів, що були в Контіолахті. Єдиний виняток - Тарас Лесюк, який повернувся в Україну через сімейні причини.
Склад збірної України з біатлону на спринт в Гогфільцені:
Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко
Жінки: Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех
Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.