 Визначився склад збірної України на спринт у Гогфільцені | Біатлон | Champion.com.ua
Мій профіль
Шахтар зіграв внічию з Інтером та вийшов до Ліги Європи
Вчора 23:56 7673
Брага - Зоря: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:00 1418
Тайсон – найкращий гравець матчу Інтер - Шахтар
Сьогодні 09:15 1034
Брага – Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи
Сьогодні 08:28 907
Інтер - Шахтар 0:0. Огляд матчу
Сьогодні 08:10 848
Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи
Сьогодні 00:41 1678
Визначилися всі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:09 1907
Реал переміг Боруссію. Результати матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:58 1531
Інтер - Шахтар 0:0. Як це було
Вчора 23:56 11066
Мотор на характері переграв Нант у Лізі чемпіонів ЄГФ
Вчора 23:25 807
Блоги
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити!
Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити! Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:57 320
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку
Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:16 1487
Два роки тому Ломаченко розібрався з Педрасою
Два роки тому Ломаченко розібрався з Педрасою Valeriy Ruchka
Вчора 16:46 1450
Рівно 19 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону
Рівно 19 років тому Андрій Шевченко забив легендарний гол за комірець Буффону Valeriy Ruchka
Вчора 14:04 41338
Наскільки крутий Ребров та чого чекати від Луческу - ТаТоТаке
Наскільки крутий Ребров та чого чекати від Луческу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 13:42 497
WTA обрала найкращий удар року
WTA обрала найкращий удар року Valeriy Ruchka
08.12.2020 11:12 913
Варді під час святкування гола знищив прапор ЛГБТ
Варді під час святкування гола знищив прапор ЛГБТ Valeriy Ruchka
08.12.2020 10:49 1137
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО
Слава Україні: Віда та Вукоєвич присвятили перемогу над росіянами Україні. ВІДЕО Адміністратор Чемпіона
08.12.2020 09:31 5301
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників
Шахтар може залишитися без єврокубків навесні. Розбираємо всі турнірні розклади для гірників Андрій Твердохліб
08.12.2020 08:59 7073
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця
18 років тому Володимир Кличко змусив здатися велетенського американця Valeriy Ruchka
07.12.2020 21:18 6642
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:47 Футбол Катар зіграє у європейській кваліфікації на чемпіонат світу-2022 23
12:31 Футбол Капітан Боруссії М: Ми спостерігали за матчем Шахтаря на iPad 149
12:18 Футбол Збірна України зберегла позицію у рейтингу ФІФА 873
12:00 Футбол Брага - Зоря: онлайн-трансляція 1418
11:59 Футбол Аякс - Аталанта 0:1. Огляд матчу 662
11:57 Блог Гравці Боруссії додивлялися матч Шахтаря прямо на полі. Реакцію футболістів треба бачити! 325
11:48 Футбол Тренер Браги відзначив стиль гри Зорі 352
11:33 Футбол Каштру назвав амбітні плани Шахтаря у Лізі Європи 1204
11:15 Біатлон Визначився склад збірної України на спринт у Гогфільцені 799
10:59 Футбол Баварія - Локомотив 2:0. Огляд матчу 906
10:46 Футбол Трубін: Наприкінці матчу Шахтар врятував Лукаку 1106
10:30 Футбол Трубін претендує на звання гравця туру Ліги чемпіонів 1122
10:16 Блог Герой матчу. Трубін здійснив божевільний сейв після удару Лукаку 1492
10:15 Футбол Скрипник: Такі ігри товариськими не бувають 786
10:06 Пряма трансляція Брага - Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 614
09:58 Футбол Реал - Боруссія М 2:0. Огляд матчу 1070
09:52 Футбол Який вигляд має таблиця групи Шахтаря після останнього туру Ліги чемпіонів 1421
09:49 Футбол Помер легендарний італійський нападник Россі 1742
09:33 Футбол Конте: Воротар Шахтаря зіграв чудово 2660
09:15 Футбол Тайсон – найкращий гравець матчу Інтер - Шахтар 1034
08:59 Футбол Наполі прийме Реал Сосьєдад, Лестер зіграє з АЕКом. Матчі 6 туру Ліги Європи 272
08:44 Футбол Каштру: Не пропустити м’ячі від Інтера і Реала багато чого вартує 1310
08:28 Футбол Брага – Зоря: Де дивитися матч Ліги Європи 907
08:10 Футбол Інтер - Шахтар 0:0. Огляд матчу 848
00:41 Футбол Брага - Зоря: анонс і прогноз на матч Ліги Європи 1678

Визначився склад збірної України на спринт у Гогфільцені

Сьогодні 11:15 799 0
Став відомий склад збірної України
Визначився склад збірної України на спринт у Гогфільцені
#Прима, #Санітра, #Блашко

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону переїхала з фінського Контіолахті в австрійський Гогфільцен, де відбудуться два останні етапи Кубка світу з біатлону у 2020 році.

Про це повідомляє Суспільне.

На першому етапі у Гогфільцені тренер збірної України Юрай Санітра буде розраховувати на тих ж біатлоністів, що були в Контіолахті. Єдиний виняток - Тарас Лесюк, який повернувся в Україну через сімейні причини.

Склад збірної України з біатлону на спринт в Гогфільцені:

Чоловіки: Дмитро Підручний, Артем Прима, Руслан Ткаленко, Богдан Цимбал, Антон Дудченко

Жінки: Дар'я Блашко, Віта Семеренко, Валентина Семеренко, Юлія Джима, Катерина Бех

Нагадаємо, Блашко потрапила до ТОП-15 персьюту на Кубку світу.

Коментарі ()