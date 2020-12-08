Російська біатлоністка і лижниця Анфіса Резцова, триразова олімпійська чемпіонка (1988, 1992, 1994), зізналася, що використовувала допінг під час спортивної кар'єри.

Про це заявила сам колишня спортсменка.

"Я прийшла до лікаря: всім робите, давайте і мені. Треба заплатити за 4 місяці. І ось тут насправді відчула добавку в організмі. Не відрікаюся від допінгу, я це робила. Я не знаю, допінг це чи не допінг, допомога або не допомога? Жодного препарату не знаю і знати не хочу. Мені це допомагало - і все. Якби мене зловили б, то, напевно, вже відповідала б. Перед іконою кажу: я не знаю, що мені кололи. Добавка - по кайфу, я їх обігрую і слава Богу. Я знаю, що зараз допінг усюди.

Чому попалася Лазутіна, знаю. Я приходила до неї, вона весь час підвищувала гемоглобін до 16 - таке значення дозволялося. Я питала: це що? А вона: тобі не треба, у тебе і так його багато. Гаразд, не питання. У неї було написано: гемоглобін - треба зробити сьогодні, щоб післязавтра було 16. І ще у неї багато-багато чого було. Я дивувалася: навіщо, нам же доктор все це робить? Тоді я не вникала, а потім стала розуміти. Нікого не засуджую", - сказала Резцова.