Санітра: Мене дивують результати Блашко

Українська біатлоністка Дар'я Блашко продемонструвала хороший рівень на другому етапі Кубка світу.

Про це розповів головний тренер збірної України з біатлону Юрай Санітра.

"Дар'я Блашко показала дуже хороший рівень, її результати мене трохи дивують. У естафеті вона може бігти будь-який етап, не тільки перший. Але добре, що у нас є більше варіантів на перший етап - у Контіолахті Даша мала добрі старти, упевнено стріляє.

Нам потрібно готувати мінімум 2 спортсменів на естафетні місця, щоб у разі проблем можна було провести заміну. Побачимо, у якому стані буде Блашко та інші після того, як переїдемо в Гогфільцен - в естафеті там будемо пробувати інший склад", - відзначив Санітра.