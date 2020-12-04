Підгрушна відреагувала на критику збірної України

Капітан жіночої збірної України Олена Підгрушна з біатлону відреагувала на критику зі сторони уболівальників.

Про це вона написала у Facebook.

"Інколи відкриваєш свою сторінку і випадково потрапляєш на коментарі. Невже за місяць всі забули, що ми через карантин змушені були знаходитись в Україні. Невже усі забули, що в Україні немає стадіону, що відповідає міжнародним стандартам? І в Україні немає навіть близько лижероллерного підйому, що хоч приблизно буде схожий на фінську стіну чи будь-який інший хороший підйом на трассах де ми змагаємось.

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Зараз ніхто з нас не жаліється, усі як віддавались спорту з головою так і віддаємся. І не залежно від вашої деструктивної критики ми будемо продовжувати працювати", - розповіла Підгрушна.