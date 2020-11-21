Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії

Дар'я Блашко продемонструвала ідеальну стрільбу

Збірна України з біатлону провела перші контрольні гонки з іноземними командами у підготовці до сезону.

Разом з українськими біатлоністами у цьому тестовому змаганні брали участь атлети з Болгарії, США та Фінляндії. Особливість контрольного спринту у відсутності штрафних кіл, за кожний промах їм додавали 20 секунд штрафу.

Жінки бігли три кола по 2,3 кілометра. Дар'я Блашко єдиною змогла пройти обидва вогневі рубежі без помилок. Зрештою, вона й перемогла з результатом 19:31.

Контрольний спринт

21 листопада

1. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) 19:31

2. Марі Едер (Фінляндія, 2+1) +0:09

3. Клер Іган (США, 0+1) +0:31

4. Джоанн Рід (США, 1+0) +0:37

5. Сьюзан Данклі (США, 1+1) +0:44

6. Олена Підгрушна (Україна, 0+1) +0:53

...

9. Валя Семеренко (Україна, 1+1) +1:12

13. Віта Семеренко (Україна, 2+1) +1:31

17. Катерина Бех (Україна, 3+2) +1:48