 Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії | Біатлон | Champion.com.ua
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Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії

Сьогодні 20:43 513 0
Дар'я Блашко продемонструвала ідеальну стрільбу
Блашко виграла контрольний спринт у Фінляндії
#Блашко, #Підгрушна, #Семеренко

Джерело - suspilne.media.

Збірна України з біатлону провела перші контрольні гонки з іноземними командами у підготовці до сезону.

Разом з українськими біатлоністами у цьому тестовому змаганні брали участь атлети з Болгарії, США та Фінляндії. Особливість контрольного спринту у відсутності штрафних кіл, за кожний промах їм додавали 20 секунд штрафу.

Жінки бігли три кола по 2,3 кілометра. Дар'я Блашко єдиною змогла пройти обидва вогневі рубежі без помилок. Зрештою, вона й перемогла з результатом 19:31.

Контрольний спринт
21 листопада
1. Дар'я Блашко (Україна, 0+0) 19:31
2. Марі Едер (Фінляндія, 2+1) +0:09
3. Клер Іган (США, 0+1) +0:31
4. Джоанн Рід (США, 1+0) +0:37
5. Сьюзан Данклі (США, 1+1) +0:44
6. Олена Підгрушна (Україна, 0+1) +0:53

...

9. Валя Семеренко (Україна, 1+1) +1:12
13. Віта Семеренко (Україна, 2+1) +1:31
17. Катерина Бех (Україна, 3+2) +1:48
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