Підручний поділився очікуваннями від сезону

Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний у новому сезоні хоче покращити результати попередніх сезонів.

Про це розповів сам біатлоніст.

"Для мене найважчий період - післяноворічний: четвертий – шостий етапи, які зазвичай відбуваються в Обергофі, Рупольдінгу та Антхольці. Вони мені даються найгірше у фізичному плані. Це пов’язано із тим, що йде планова підготовка до чемпіонату світу, і я найбільше завантажений.

Я ніколи не ставлю конкретних медальних планів, чи конкретних місць у підсумковому протоколі. Але перед цим сезоном стоїть одне завдання: покращити результати попередніх сезонів. Хочу більше стабільності у плані ходу: у минулому році у цьому компонентні я зробив крок вперед, вдалось рівно пробігти весь сезон.

Також хочу покращити стрільбу, є до чого прагнути: хочу, щоб вона була рівною і стабільною. Буду старатися, щоб цей сезон був не гірший, і був не тільки прогрес у кожному з компонентів, але і стабільність", - резюмував Підручний.