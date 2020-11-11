Різдвяну гонку перенесли з Гельзенкірхена в Рупольдинг

Гонка відбудеться у Рупольдингу

Організатори Різдвяної гонки вирішили змінити місце проведення біатлонної шоу-гонки.

Про це повідомляє sportschau.de.

Ще у вересні організатори заявили про скасування змагань через пандемію коронавірусу, однак тепер рішення змінене: Різдвяна гонка відбудеться, але не в Гельзенкірхені.

"Звичайно, ми б хотіли знову провести велике біатлонне свято на стадіоні в Шальке. Але я думаю, що ми знайшли відмінну альтернативу в Рупольдінгу, особливо це стосується спортивного аспекту", - розповів очільника президента Лижної асоціації Німеччини Франца Штайнле.

Гонка відбудеться на Хімгау-арені 28 грудня. Питання про присутність глядачів на трибунах, поки що залишається відкритим.