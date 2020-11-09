Бринзак розкритикував декрет Журавок

Українська біатлоністка Юлія Журавок може не встигнути повернутися до Олімпіади через вагітність.

Про це розповів президент ФБУ Володимир Бринзак.

Важливо: Журавок завагітніла і пропустить сезон

"Трохи неправильно все це. Все літо пропахати і ось так восени перед сезоном піти в декрет. Вважаю, що не вчасно це, адже в наступному сезоні Олімпіада, вона може не встигнути повернутися. Але це її життя, її право", - сказав Бринзак.