Українська біатлоністка Юлія Журавок чекає на дитину, але кар'єру завершувати не збирається.

Про це заявила сама спортсменка.

"Я хочу поділитися з вами чудовою і дуже важливою новиною, про яку я дізналася зовсім недавно - я стану мамою. Я неймовірно щаслива, що у нас в родині з'явиться малюк, але це не означає, що я планую піти зі спорту.

Я дуже мотивована і вже з нетерпінням чекаю, коли знову зможу виступати за нашу збірну. Радійте життю і насолоджуйтеся кожним її моментом", - написала Журавок в інстаграмі.