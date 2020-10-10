Про це повідомляє Дмитро Підручний у своєму Instagram

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з біатлону завершила збір у німецькому Рупольдингу.

Про це повідомляє лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний.

Сьогодні біатлоністи переїдуть до австрійського Рамзау, де почнуть лижну підготовку.

"Збір в Рупольдінгу закінчений. Сьогодні вирушаємо в Рамзау, з нетерпінням чекаємо тренувань на лижах", - написав Дмитро.

Нагадаємо, етап Кубка світу у Рупольдингу перенесений.