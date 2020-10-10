Джерело - Чемпіон.
Збірна України з біатлону завершила збір у німецькому Рупольдингу.
Про це повідомляє лідер чоловічої збірної Дмитро Підручний.
Сьогодні біатлоністи переїдуть до австрійського Рамзау, де почнуть лижну підготовку.
"Збір в Рупольдінгу закінчений. Сьогодні вирушаємо в Рамзау, з нетерпінням чекаємо тренувань на лижах", - написав Дмитро.
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Збір в Рупольдингу закінчений 😊 Сьогодні відправляємося в Рамзау, з нетерпінням чекаємо тренувань на лижах!😁⛰️🎿❄️
Нагадаємо, етап Кубка світу у Рупольдингу перенесений.