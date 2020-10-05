Легендарний тренер з біатлону вийшов із коми

Вольфганг Піхлер тиждень перебував у комі

Колишнього біатлонного тренера Вольфганга Піхлера вивели зі штучної коми, в якій він пробув тиждень.

Про це повідомляє Bild.

65-річний Піхлер переніс зупинку серця під час катання на велосипеді неподалік від Рупольдинга наприкінці вересня. Майже одразу Вольфганга ввели у штучну кому.

Актуально: Легендарний тренер з біатлону введений у кому після інфаркту

За тиждень після інциденту ексбіатлонного тренера вивели з коми, але він і надалі перебуває в реанімації.

Вольфган Піхлер завершив активну кар'єру біатлонного тренера у 2019 році. Упродовж 19 років він був тренером збірної Швеції з біатлону, також працював з жіночою командою Росії.