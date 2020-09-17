Вірер: Відсутність уболівальників мало що змінить

Біатлоністи мають бути готові до зміни умов проведення етапів Кубка світу.

Про це розповіла біатлоністка збірної Італії Доротея Вірер.

"Я вірю, що буде зроблено все для того, щоб сезон був якомога більше схожий на звичайний, але, очевидно, нам доведеться проявити гнучкість. Якщо, наприклад, нам потрібно буде провести кілька етапів в одному місці, це буде абсолютно нормально. Для мене це буде навіть перевагою, тому що я не дуже люблю переїзди.

Якщо не буде уболівальників, нам доведеться змиритися з цим, але це мало що змінить, тому що врешті-решт ми настільки зосереджені на собі під час гонок, що не помічаємо того, що відбувається навколо нас", - сказала Вірер.