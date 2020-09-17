 Вірер: Відсутність уболівальників мало що змінить | Біатлон | Champion.com.ua
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Вірер: Відсутність уболівальників мало що змінить

Сьогодні 17:47 345 0
Доротея Вірер прокоментувала очікування від нового сезону
Вірер: Відсутність уболівальників мало що змінить
#Вірер

Джерело - sport.ua.

Біатлоністи мають бути готові до зміни умов проведення етапів Кубка світу.

Про це розповіла біатлоністка збірної Італії Доротея Вірер.

"Я вірю, що буде зроблено все для того, щоб сезон був якомога більше схожий на звичайний, але, очевидно, нам доведеться проявити гнучкість. Якщо, наприклад, нам потрібно буде провести кілька етапів в одному місці, це буде абсолютно нормально. Для мене це буде навіть перевагою, тому що я не дуже люблю переїзди.

Якщо не буде уболівальників, нам доведеться змиритися з цим, але це мало що змінить, тому що врешті-решт ми настільки зосереджені на собі під час гонок, що не помічаємо того, що відбувається навколо нас", - сказала Вірер.

Нагадаємо, Вірер назвала кінцеву мету у кар’єрі.

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