 Підручний отримав орден За заслуги lll ступеня | Біатлон | Champion.com.ua
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Підручний отримав орден За заслуги lll ступеня

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У березні минулого року лідер збірної України став чемпіоном світу в гонці переслідування
Підручний отримав орден За заслуги lll ступеня
#Підручний

Джерело - Sport Arena.

Український біатлоніст Дмитро Підручний отримав орден За заслуги III ступеня.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОДА.

Вручення нагороди відбулося в приміщенні Тернопільської обласної державної адміністрації.

Указ Президента України Володимира Зеленського про нагородження Підручного був підписаний ще на початку року, однак біатлоніст отримав орден тільки сьогодні через карантинних обмежень, викликаних пандемією коронавірусу.

У березні 2019 року Підручний виграв золото в гонці переслідування на чемпіонаті світу в Естерсунді. Раніше Дмитро отримав від Володимира Зеленського  президентську стипендію в розмірі 12 тисяч гривень  за перемогу на світовій першості.

Нагадаємо, Підручний проїхав 160 кілометрів на велотренуванні.

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